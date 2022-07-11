في ظل الحرب الأوكرانية: انتعاش الدولار واقترابه من سعر اليورو

ارتفع سعر الدولار بشدّة الإثنين مقارنة بسعر اليورو المتأثر باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا

بدأت مجموعة النفط الروسية العملاقة غازبروم، الإثنين عمليات صيانة دورية لخط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي تمرّ عبره كمية كبيرة من الغاز الروسي إلى ألمانيا وإلى عدّة دول أخرى في غرب أوروبا، في عملية صيانة ستستمرّ عشرة أيام.

فيما ارتفع سعر الدولار بشدّة الإثنين مقارنة بسعر اليورو المتأثر باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا. ويتجنّب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضّلون التداول بالدولار الأميركي الذي بلغت قيمته 0,99 يورو عند الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش.

وتسود مخاوف من إمكانية امتناع "غازبروم" عن استئناف ضخ الغاز نظرا لتدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية المتحالفة بإجماع مع أوكرانيا في مواجهتها الغزو الروسي.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير قد دعا الأحد إلى "الاستعداد للمعركة" للتعامل مع احتمال الخفض الكلي للإمدادات، قائلًا إنه "الاحتمال الأكثر ترجيحًا".

ويرى ستيفن اينس، وهو محلل لدى شركة "أس بي آي آسيت ماناجمنت" SPI Asset Management (أس بي آي لإدارة الأصول)، أن فرضية الخفض الكلي للإمدادات "ستُعزّز الركود التضخّمي، المرتفع أصلًا، في أوروبا".

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخّم مع الدفع باتجاه ركود أو حتى انكماش اقتصاد منطقة اليورو.