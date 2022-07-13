رئيس الإمارات يؤكد أن بلاده تبقى "مزودًا موثوقًا" للطاقة

أكّد الشيخ محمد أنّ "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه"

أكّد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، أنّ الدولة الخليجية باقية كمزود "موثوق" للطاقة، فيما تواجه الأسواق ارتفاعا في الأسعار وتقلبات. وجاء خطاب الشيخ محمد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية هذا الأسبوع، سيحضّ خلالها قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.

وقال الشيخ محمد في الخطاب "نحن مستمرون (...) في ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعماً لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي".

وتتعرّض البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" وتحالف "اوبك بلاس" مع موسكو، حاليا لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير. ويؤكد تحالف "اوبك بلاس"، المكون من 23 عضوا بقيادة الرياض وموسكو، رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

وأكّدت الإمارات مؤخّرا أنّ إنتاجها النفطي قريب من الحد الأقصى المخصص لها ضمن مجموعة "اوبك بلاس".

وإلى جانب الطاقة، أكّد الشيخ محمد أنّ "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه". وتابع "نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم".

وتعمل الإمارات منذ أشهر على مد الجسور مع خصومها في المنطقة، فاستقبلت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واجتمع مسؤولوها بمسؤولين إيرانيين، وأعادت العلاقات مع قطر بعد فترة من القطيعة. كما طبّعت الإمارات العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

وتتنازع الإمارات وإيران، حول ملكية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الواقعة في الخليج قرب مضيق هرمز، التي تطالب بها الإمارات في حين تعتبرها إيران جزءا لا يتجزأ من أراضيها.