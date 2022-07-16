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محمد بن سلمان: رفعنا إنتاج النفط لـ 13 مليون برميل يوميا

i24news

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يصطدم بقبضات يد الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في ميناء جدة على البحر الأحمر ، المملكة العربية السعودية ، في 15 يوليو 2022.
BANDAR AL-JALOUD / SAUDI ROYAL PALACE / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يصطدم بقبضات يد الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في ميناء جدة على البحر الأحمر ، المملكة العربية السعودية ، في 15 يوليو 2022.

الأمير السعودي: "اتباع سياسات غير واقعية في الطاقة سيؤدي إلى التضخم"

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، أن بلاده أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 13 مليون برميل يومياً وليس لديها أية قدرة إضافية للرفع بعد ذلك. بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

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ويبلغ إنتاج السعودية حاليا قرابة 11 مليون برميل، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 12 مليونا، واستثمارات لزيادة الإنتاج حتى 13 مليون برميل يوميا.

وقال بن سلمان: "الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار.. ويجب الاستمرار في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة". 

في سياق آخر، قال بن سلمان: "ندعو إيران باعتبارها دولة جارة إلى التعاون مع دول المنطقة والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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