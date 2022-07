الإمارات تؤسس صندوقا لدعم قطاع الفضاء بقيمة 817 مليون دولار

أكدت الإمارات، اليوم الأحد، إطلاق صندوق وطني برأسمال يصل إلى 3 مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، بالإضافة إلى مبادرة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.

وقال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إن الصندوق يهدف إلى "دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء".

وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي في تغريدة عبر "تويتر"، "مشروع سرب يعد أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد"، مشيرا إلى أن "سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وتابع رئيس الوزراء الإماراتي، أن الصندوق يهدف أيضا لـ"تطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء"، معتبرا أنه "بالعلوم المتقدمة فقط نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري".