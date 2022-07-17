الإمارات تؤسس صندوقا لدعم قطاع الفضاء بقيمة 817 مليون دولار

قال الشيخ محمد بن راشد، إن الصندوق يهدف إلى "دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء"

أكدت الإمارات، اليوم الأحد، إطلاق صندوق وطني برأسمال يصل إلى 3 مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، بالإضافة إلى مبادرة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة.

وقال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إن الصندوق يهدف إلى "دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء".

وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي في تغريدة عبر "تويتر"، "مشروع سرب يعد أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا ونهارا وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد"، مشيرا إلى أن "سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي".

وتابع رئيس الوزراء الإماراتي، أن الصندوق يهدف أيضا لـ"تطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء"، معتبرا أنه "بالعلوم المتقدمة فقط نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري".

https://twitter.com/i/web/status/1548564622806228992 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد"، قد أكد في تغريدة عبر "تويتر"، قبل أن يطلق مبادرة "سرب"، وهو "برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة"، مضيفا : "الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي".

https://twitter.com/i/web/status/1548563710553116672 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأطلقت الإمارات في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ؛ حيث حمل صاروخ "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابا. وأشرف على المشروع مركز "محمد بن راشد للفضاء في دبي".

وفازت الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"،في يونيو/حزيران الماضي، والذي يعد أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، انتهت أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في قاعدة أرضية بروسيا، بعد تجارب علمية دامت 8 أشهر.