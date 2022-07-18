إسرائيل/ إنجاز للقائمة الموحدة: المصادقة على خطة لتطوير قرية جسر الزرقاء الساحلية بكلفة 200 مليون شيكل

تئن القرية تحت وطأة الفقر والإهمال وترتفع فيها نسب الجريمة وعليه وسيتم بإطار الخطة الخمسية منحها مساعدة خاصة

وافقت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون المجتمع العربي اليوم الإثنين، على اقتراح رئيسة اللجنة ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين (يش عتيد) بموازنة برنامج مخصص للتنمية والتعزيز الاقتصادي في قرية جسر الزرقاء بالتعاون مع العديد من الوزارات الحكومية. ووصفت الوزيرة كوهين القرار على أنه "شديد الأهمية وعلامة بارزة على طريق الجهود التي تم بذلها خلال السنة ألأخيرة لتحسين مستوى الحياة في جسر الزرقاء".

وتصل كلفة الخطة التي أقرتها اللجنة الوزارية إلى ما مجمله 200 مليون شيكل. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة قد تم وضعها في الميزانية ، ليتم بذلك تسجيل إنجاز لصالح القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس التي تحالفت مع حكومة التغيير وعملت منذ اللحظة الأولى على الدفع بهذه الخطة.

تئن القرية تحت وطأة الفقر والإهمال وترتفع فيها نسب الجريمة وسيتم أخيرًا بإطار الخطة الخمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، منح القرية التي تعاني من أعلى معدلات الفقر والجريمة في البلاد، مساعدة خاصة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان ومعالجة النواحي التي تشكو من تأخر كبير من بينها: التوظيف والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والسياحة، بحسب النشر في واينت.

استغرق العمل على إعداد الخطة الخمسية عدة أشهر، وستشمل تطوير قرية الصيد، وبناء وترميم الغرف الدراسية، وبرنامج شامل في مجال الصحة، وتحسين خدمات النقل العام داخل البلدة ومراكز التوظيف، تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية، وتوسيع برامج منع العنف، ونظام الشرطة المدنية، وتطوير البنية التحتية والارتقاء بها.

وقال رئيس المجلس مراد عماش إنه "مسرور بالقرار. هذه الخطة هي بشرى كبيرة، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق جودة حياة تليق بسكان القرية". وأضاف أن "الخطة مهمة على المستوى الوطني وتعطي الأمل لسكان الجسر. سنبذل قصارى جهدنا لإنجاحها".