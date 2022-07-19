إسرائيل: وزير المالية يعلن خفض سعر الوقود اعتبارا من الأول من أغسطس الوشيك

الحكومة جمعت بذلك 1.4 مليار شاقل من أرباح الشركات العامة، وأن هذه الحصة تشكل مصدر الميزانية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عن خفض أسعار الوقود ابتداء من الأول من أغسطس/آب الوشيك، مشيرا إلى أن "الحكومة جمعت بذلك 1.4 مليار شاقل (400 مليون يورو) من أرباح الشركات العامة، وأن هذه الحصة تشكل مصدر الميزانية الذي يسمح بتخفيض الرسوم الضريبية".

جاء ذلك خلال مقابلة مع أفيغدور ليبرمان مع الإذاعة العامة"كان"وقال: "نحن ننظر إلى مصادر الميزانية ولا نكتفي بإلقاء البيانات بشكل عشوائي".كما أشار السيد ليبرمان إلى نيته إبرام اتفاق جماعي مع المعلمين الأسبوع المقبل.