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إسرائيل: وزير المالية يعلن خفض سعر الوقود اعتبارا من الأول من أغسطس الوشيك

i24NEWS

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وزير المالية أفيغدور ليبرمان خلال حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022
Noam Revkin Fenton/Flash90وزير المالية أفيغدور ليبرمان خلال حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022

الحكومة جمعت بذلك 1.4 مليار شاقل من أرباح الشركات العامة، وأن هذه الحصة تشكل مصدر الميزانية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عن خفض أسعار الوقود ابتداء من الأول من أغسطس/آب الوشيك، مشيرا إلى أن "الحكومة جمعت بذلك 1.4 مليار شاقل (400 مليون يورو) من أرباح الشركات العامة، وأن هذه الحصة تشكل مصدر الميزانية الذي يسمح بتخفيض الرسوم الضريبية".

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جاء ذلك خلال مقابلة مع أفيغدور ليبرمان مع الإذاعة العامة"كان"وقال: "نحن ننظر إلى مصادر الميزانية ولا نكتفي بإلقاء البيانات بشكل عشوائي".كما أشار السيد ليبرمان إلى نيته إبرام اتفاق جماعي مع المعلمين الأسبوع المقبل.

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