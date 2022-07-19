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لابيد يحلق فوق منصة "كاريش":"ايضا لبنان يمكنها التمتع من تطوير احتياطات الغاز"

i24NEWS

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وقال مكتب يائير لابيد في بيان إن الطائرة حلقت فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي يوم الثلاثاء 19 يوليو تموز 2022.
Amos Ben-Gershom / GPOوقال مكتب يائير لابيد في بيان إن الطائرة حلقت فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي يوم الثلاثاء 19 يوليو تموز 2022.

يأتي هذا في اعقاب اطلاق حزب الله ثلاثة مسيرات تجاه منصة الغاز "كاريش"بداية الشهر

حلق رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم يائير لابيد فوق منصة "كاريش" وتطرق الى التوتر مع لبنان بشأن التنقيب عن الغاز في الموقع وقال :"احتياطات الغاز الإسرائيلية لديها القدرة على حل أزمة الطاقة العالمية" وشدد على أن "لبنان أيضا يمكنه التمتع من تطور الاحتياطات في مياهه الاقتصادية، عن طريق المفاوضات والتي يجب إنهائها بأقرب فرصة". 

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وتابع لابيد :"المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لدولة إسرائيل وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر واوربا، والتي سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي بالمستقبل القريب" كما تلقى رئيس الحكومة مراجعة من كافة المختصين خلال تحليقه فوق المنصة. 

ويشار إلى أن اسرائيل اعترضت بداية الشهر ثلاثة طائرات مسيرة اطلقها حزب الله نحو منصة الغاز كاريش، تم اعتراض اثنين منها بصاروخ باراك، الحديث يدور عن ثلاثة مسيرات اطلقت تجاه "كاريش" واقتربت من المياه الاقتصادية الاسرائيلية، لكنه تم اعتراضها قبل وصولها لهناك بعد رصد هذه المسيرات من قبل أجهزة الكشف بمرحلة مبكرة. 

وبعد ساعات من إطلاقها أعلن حزب الله عن مسؤوليته على اطلاق ثلاثة مسيرات لا تحمل متفجرات بأحجام مختلفة تجاه "المنطقة المتنازع عليها بهدف مهمة جمع معلومات". 

 

 

 

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