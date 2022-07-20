روسيا: سريان فرض سقف الأسعار يعني أن موسكو ستوقف واردات الخام نهائيا

إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد النفط

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الأربعاء، إن إذا فُرض سقف للأسعار فإن موسكو ستوقف واردات الخام نهائيا"محذرة "الولايات المتحدة ومجموعة السبع، بشأن التخطيط لفرض سقف لأسعار النفط الروسي"

ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".

وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قد اتفقت، في يونيو/حزيران المنصرم، على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعري معين.

والأسبوع الماضي، توقع مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40 في المئة إلى نحو 140 دولارًا للبرميل في حالة لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، فضلًا عن إعفاءات من العقوبات على روسيا تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.

وأوضح المسؤول أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقًا سعريًا محتملًا بين 40 و60 دولارًا للبرميل، وفقا لفوربس.

في الوقت الذي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمله، ترى واشنطن أن تحديد سقف سعري وسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد يؤدي إلى الركود.