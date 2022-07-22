اوضح صالح آبادي ان التجار والنشطاء الاقتصاديين الايرانيين سيكون بمقدورهم استخدام الروبل في كافة دول آسيا

اعلن رئيس البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي ان ايران وروسيا تحذفان الدولار عن مبادلاتهما تدريجيا واضاف بان حجم التبادل بين ايران وروسيا يبلغ 4 مليارات دولار حاليا ويمكن لهذا التبادل ان يتم بالعملة الوطنية. بحسب ما اعلنت وكالة فارس الايرانية للأنباء.

واضاف صالح آبادي ان هناك تفاهما بين البلدين لاستخدام العملة الوطنية في عمليات التبادل التجاري الصغيرة وقد تم وضع برامج محددة تخص باقي المجالات المالية والمصرفية وستم الاعلان عنها لاحقا.

وأشار على تأكيد علي خامنئي خلال لقائه مع الرئيس الروسي على ضرورة حذف الدولار من التعاملات الاقتصادية بين البلدين قائلا ان الرئيس الروسي ايضا اكد خلال هذا اللقاء على القيام بالتمهيدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

واوضح صالح آبادي ان التجار والنشطاء الاقتصاديين الايرانيين سيكون بمقدورهم استخدام الروبل في كافة دول آسيا الوسطى التي تتداول بالروبل في معاملاتها التجارية.