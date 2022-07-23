تقرير: واردات أوروبا من النفط السعودي والعراقي بلغت مليوناً و200 ألف برميل يومياً

وزادت أحجام الأنابيب من نحو 800 ألف برميل يومياً في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

أكدت وكالة "بلومبيرغ" لأمريكية، اليوم السبت، أن واردات أوروبا من الخام السعودي والعراقي بلغت مليوناً و200 ألف برميل يومياً تمر عبر مصر، منذ مطلع يوليو/تموز الجاري؛ بهدف مساعدة مصافي النفط الأوروبية على تجاوز الإمدادات بعيداً عن روسيا.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي صدر، إنها جمعت بيانات من حركة تتبع السفن، لتكتشف أنه تم شحن نحو 1.2 مليون برميل يومياً باتجاه قناة السويس من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو/تموز، معظمها من العراق، مشيرة إلى أن "ذلك قد يؤدي إلى رفع إجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 90% منذ يناير، الشهر الأخير الكامل قبل بدء الحرب"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابع التقرير، أن "الشحنات من المملكة العربية السعودية تهيمن على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يزيد أيضاً من عمليات التسليم"، لافتا إلى أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، "استأجرت هذا الأسبوع ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط إلى روتردام، وهو عقد نادر لشركة ناقلات النفط في المملكة يؤكد التحول في التدفقات".

وزادت أحجام الأنابيب من نحو 800 ألف برميل يومياً في الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

ووفق بلومبيرغ، ليس من المؤكد ما إذا كانت التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا مستدامة، وفي نهاية هذا العام من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ.