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  • شركة "غازبروم" الروسية: إيقاف محرك آخر في خط الغاز نورد ستريم 1 اعتبارا من الأربعاء الوشيك

شركة "غازبروم" الروسية: إيقاف محرك آخر في خط الغاز نورد ستريم 1 اعتبارا من الأربعاء الوشيك

i24NEWS - AFP

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تم تصوير شعار شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في إحدى محطات الوقود في صوفيا في 27 أبريل 2022.
Nikolay DOYCHINOV / AFPتم تصوير شعار شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في إحدى محطات الوقود في صوفيا في 27 أبريل 2022.

ستخفض شحنات الغاز عبر ’نورد ستريم1’ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء الوشيك وتعليق عمل توربين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها "ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب ’نورد ستريم1’ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء الوشيك"مشيرة إلى بأنها "ستعلق عمل توربين آخر بسبب مشكلة تقنية في المحرك".

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وفي السياق ترى ألمانيا أن "ما من سبب فني" لخفض إمدادات نورد ستريم 1 من الغاز الروسي

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