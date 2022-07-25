شركة "غازبروم" الروسية: إيقاف محرك آخر في خط الغاز نورد ستريم 1 اعتبارا من الأربعاء الوشيك

ستخفض شحنات الغاز عبر ’نورد ستريم1’ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء الوشيك وتعليق عمل توربين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، أنها "ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب ’نورد ستريم1’ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء الوشيك"مشيرة إلى بأنها "ستعلق عمل توربين آخر بسبب مشكلة تقنية في المحرك".

وفي السياق ترى ألمانيا أن "ما من سبب فني" لخفض إمدادات نورد ستريم 1 من الغاز الروسي