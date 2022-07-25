البحرين تنضم إلى اتفاقية الشراكة الصناعية التي تضم مصر والإمارات والاردن

من خلال هذه الفعاليات سيتم العمل على 87 مشروعا مقترحا وسيتم استثمار 3.4 دولار بصورة أولية

انطلقت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الإجتماع الثاني "للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن ، ويرأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث. وشهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية مع الدول الثلاثة المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني.

وبحسب البيان الصادر اعتمدت اللجنة العليا التوصيات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدار يومين في القاهرة بمشاركة شركات في مجال الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية ، والتي أعدت قائمة بـ87 مشروعا مقترحا في القطاعات المستهدفة، وتشمل 12 مشروعا مؤهلا للدخول بمرحلة دراسات الجدوى بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية ، كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات العربية المتحدة في كلمته أمام اللجنة أن "دولة الامارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها" ورحب بانضمام البحرين كشريك أساسي وفاعل في هذه الشراكة.

ودعا الوزير الاماراتي "الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة". وأضاف بأن " هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة".

وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين ابو جامع قالت في كلمتها إن " تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتي عكست اهمية تعزيز الشراكة الاقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية"

من جانبه قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية "إن اجتماع اليوم يأتى إستكمالاً لإجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للإجتماعات وورش العمل القطاعية التى عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى أبو ظبي".

وفي كلمته قال زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين "لقد حققت مملكة البحرين نجاحاً ونمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها".