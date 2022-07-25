سعر الخبز في إسرائيل سيرتفع بنسبة 21 في المئة على ثلاث مراحل

القرار برفع أسعار الخبز تدريجيا جاء بعد اجتماع لرئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد مع وزيرة الاقتصاد

بعد عدة نقاشات حول الموضوع أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مع وزيرة الاقتصاد اورنا باربيباي، اتفق مساء اليوم أن سعر الخبز سيرتفع بنسبة 21% خلال ثلاث مرات. وبحسب التفاهم الذي تم التوصل اليه، فإن أسعار أنواع الخبز الثلاثة سيرتفع تدريجيا: سعر الخبز الموحد الشرائح سيرتفع بنسبة 5.5%، سعر الخبز المضفر سيرتفع بنسبة 8% وسعر الخبز الموحد سيرتفع بنسبة 5%، سوف يحدث ارتفاع جديد في شهر تشرين أول/ديسمبر القادم.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" تم الاتفاق أيضا بأن سعر الخبز الموحد الشرائح وسعر الخبز المضفر ، بأن يرتفع وفقا للجنة الأسعار. سعر الخبز الموحد سيرتفع الى نسبة أقصاها 21%، بنسبة أقل بـ15% مما حددته لجنة الأسعار، على مدار ثلاثة أشهر فقط. في المقابل أسعار الخبز الأبيض والشرائح الأبيض لن ترتفع.

كما أقر ايضا أن يدخل قرار رفع جميع أنواع الخبز من الرقابة الكاملة حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2023، من جانبه أمر رئيس الحكومة يائير لابيد كل من وزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي بالعمل على زيادة ميزانية الأمن الغذائي، بصورة تسهل على الأسر منخفضة الدخل.