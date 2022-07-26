سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يرتفع إلى 190 يورو للميغاواط والاتحاد الأوروبي يتفق على خفض استهلاك الغاز الروسي

سيكيلا:"الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي ، إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم"

ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى190 يورو للميغاواط/ساعة لأول مرة منذ مارس/آذار المنصرم، مسجلا أعلى مستوياته غداة إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، في ما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز الروسي

وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط/ ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط/ ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة "جازبروم" الإثنين، هو "دليل جديد" على أن أوروبا يجب أن "تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن".

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن "الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".. مضيفا "إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم".

وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت أمس الإثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من غدا الأربعاء.وأوضحت عبر حسابها على تليجرام "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 يوليو/تموز"، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب "نورد ستريم" مقابل 40% حاليًا.

وقال مفوض الطاقة قادري سيمسون لدى وصوله إلى الاجتماع الثلاثاء إن "الدول الأعضاء لديها مشكلات مختلفة، لكنني أتوقع في نهاية المطاف أن نتوصل إلى اتفاق سياسي".