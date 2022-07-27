البنك المركزي الأمريكي رفع اليوم سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25 في المئةو2.50 في المئة

قررت المصارف المركزية للإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت، اليوم الأربعاء، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم غدا الخميس 28 يوليو/تموز 2022.

ويأتي القرار الاماراتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

وقال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار. ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0 في المئة و2.5 في المئة على الترتيب.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر الفائدة للإيداع بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 3 في المئة، إضافة إلى رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 3.75 في المئة.كما قرر البنك رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح 3.25 في المئة

ومن جهته رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر 75 نقطة أساس إلى 4 في المئة وسعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50 في المئة.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25 في المئة و2.50 في المئة

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.