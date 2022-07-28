على وقع أزمة الوقود: السعودية واليونان تتدارسان تزويد أوروبا بالطاقة

وجدد الجانب السعودي تأكيده على دعم المملكة لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة

أعلنت السعودية واليونان في بيان أمس الأربعاء، تشكيل فريق فني مشترك في مجال الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء لليونان، وتصدير الكهرباء والهيدروجين إلى أوروبا عن طريق اليونان، على أن يُعنى الفريق بعمل الدراسات اللازمة للمشروع، والبدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن، وفق ما جاء في "الشرق الأوسط".

وشدد البيان الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أثينا، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وضمنه توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء خط الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء المُنتجة باستخدام الطاقة المتجددة إلى اليونان، وعبرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، ونقله إلى أوروبا.

وأوضح البيان أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استناداً إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل التي تم توقيعها خلال الزيارة.

وجدد الجانب السعودي تأكيده على دعم المملكة لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2026. كما شدّد الجانبان على أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان حضر حفل العشاء التكريمي الذي أقامه رئيس وزراء اليونان في متحف "الأكروبوليس" في العاصمة اليونانية؛ حيث شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.