وزير المالية الإسرائيلي: "في الأول من آب/أغسطس سنخفض سعر الوقود بـ 1.25 شاقل للتر البنزين"

لم يسعفنا الوقت لنقوم بتحويل كافة محطات الوقود إلى الغاز، وهذا ما يعطل خفض الأسعار نعمل على تعويض المواطنين

صرح وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه ينوي خفض سعر لتر الوقود بشاقل وربع ابتداء من الأول من آب/أغسطس، خلال حديث أجرته معه هيئة البث الرسمية "كان" صباح الخميس. وتشهد إسرائيل موجة غلاء شملت قطاع الكهرباء والماء ومنتجات غذائية على رأسها البيض.

واعتبر الوزير أن الزيادة في سعر الكهرباء معقولة نسبيا، مشيراً إلى أن "التضخم في الولايات المتحدة هو الضعف مقارنة بنا. كان من المفروض أن تستقر الزيادة على 16 بالمائة، لكن ما العمل أن سعر الفحم ارتفع 170%؟ كان ردنا أن قمنا بإلغاء الضريبة الانتقائية عليه. لم يسعفنا الوقت لنقوم بتحويل كافة محطات الوقود إلى الغاز، وهذا ما يعطل خفض الأسعار. نعمل على تعويض المواطنين من خلال زيادة الدخل المتفرغ".

وفي شأن متصل قال الوزير بخصوص نضال المعلمين لرفع معاشاتهم إن الأغلبية الساحقة من المعلمين والمدراء يدعمون الاقتراح الذي قدمه مكتبه لتحسين أجورهم. ودعا نقابة المعلمين إلى العودة إلى المفاوضات الجادة مشددًا على أن اقتراح المالية هو أفضل ما يمكن طرحه".

ومن المتوقع إجراء جلسة اليوم الخميس، بين المسؤول عن الأجور في المالية وسكرتيرة نقابة المعلمين يافا بن دافيد.