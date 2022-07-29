على الرغم من المخاوف من ركود اقتصادي: اسعار النفط ترتفع بشكل ملحوظ

أسعار النفط ترتفع 1.5%، وخام برنت فوق 108 دولارات

ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5%، خلال تعاملات اليوم الجمعة، 29 يوليو/تموز مدفوعة بمخاوف بشأن المعروض. يأتي ذلك مع تحول اهتمام أسواق النفط إلى الاجتماع المقبل بين أوبك وحلفائها، على الرغم من المخاوف من ركود اقتصادي جراء التضخم الذي سجل مستويات قياسية. بحسب ما نشر موقع "الطاقة" المختص.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر سبتمبر/أيلول (المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة)- بنسبة 1.12%، مسجلًا 108.34 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم سبتمبر/أيلول- بنسبة 1.51%، إلى 97.88 دولارًا للبرميل، ويتجه نحو ارتفاع بـ3% خلال الأسبوع الجاري، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تباين، إذ تراجع الخام الأميركي بنحو 1%، في حين قلّص خام برنت مكاسبه.