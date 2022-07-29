تقرير: فشل المحادثات بن آند جيري و يونيليفر حول الصفقة بشأن "النزاع الإسرائيلي"

المحادثات لم تنجح لأن بن آند جيري لا تريد "الانصياع" لمهمتها الاجتماعية وموقفها من حقوق الإنسان للفلسطينيين

قال مصدر مطلع إن شركة "بن أند جيري" وشركتها الأم "يونيليفر" لم تتوصل إلى اتفاق خارج المحكمة بشأن نزاع حول بيع الأعمال التجارية لمنتجات الآيس كريم في إسرائيل إلى مرخص له محليًا، مما أعاد القضية إلى قاضٍ فيدرالي.

ورفعت الشركة المصنعة لآيس كريم Chubby Hubby دعوى قضائية ضد شركة ويونيليفر هذا الشهر لمنع بيع الشركة الإسرائيلية إلى المرخص له، آفي زنجر ، قائلة إن شركة "يونيليفر" قد ضمنت لـ "بن وجيري" الحق في حماية علامتها التجارية عند شرائها الشركة في عام 2000.

ووافق "بن وجيري" و "يونيليفر" في منتصف يوليو/تموز على محاولة التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة بحلول 28 يوليو/تموز الجاري. وقال مصدر إن المحادثات لم تنجح لأن بن آند جيري لا تريد "الانصياع" لمهمتها الاجتماعية وموقفها من حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وحسب رويترز، اختبر الخلاف بين "بن وجيري" و"يونيليفر" حدود المدى الذي ستذهب إليه المنتجات الاستهلاكية العالمية وصانع الطعام في السماح لعلاماتها التجارية بالقيام بمهام اجتماعية. كان إعطاء العلامات التجارية "هدفًا" ومهمة "فعل الخير" جزءًا أساسيًا من إستراتيجية "يونيليفر" الشاملة.

ونقلت رويترز، عن الرئيس التنفيذي لشركة و"يونيليفر" Alan Jope هذا الأسبوع في مكالمة أرباح الشركة الفصلية إن "مستقبل Ben & Jerry على المدى الطويل" هو "جزء مباشر من "يونيليفر".

وأوضح المصدر: "هناك الكثير لبين آند جيري لتدخل في مهمتها الخاصة بالعدالة الاجتماعية دون أن تبتعد عن الجغرافيا السياسية".

ولم يتسن الوصول إلى المتحدثين الرسميين باسم Ben & Jerry's و "يونيليفر" للتعليق. وأضاف المصدر أن صانع الآيس كريم ويونيليفر لا يزال بإمكانهما محاولة تسوية الأمر خارج المحكمة.

كما نقلت رويترز، عن شركة Unilever سابقًا أن Ben & Jerry's لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية. أدانت إسرائيل هذه الخطوة وأدت إلى قيام بعض المستثمرين ببيع أسهمهم أو سنداتهم في الشركة.