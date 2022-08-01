تراجع أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك بلوس"وكبار المنتجين الآخرين

ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر

تراجعت أسعار النفط، في وقت مبكر اليوم الإثنين، مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أوبك بلوس وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع، في ما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 103.34 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.87 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7 بالمئة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 97.55 دولار عند بدء التداول في آسيا.

وزاد الخامان أكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تحسن رغبة المستثمرين في المخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر يوليو/تموز بخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020 ، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وخفض محللون في استطلاع أجرته رويترز لأول مرة منذ أبريل/نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت في 2022 إلى 105.75 دولار للبرميل وإلى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر/ أيلول الوشيك.

و قال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك + في مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر أيلول ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس/آب ، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.