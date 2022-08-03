"طيران سيشل" الشركة الأولى التي تحصل على موافقة لتسيير رحلاتها من تل ابيب فوق الأجواء السعودية

الرحلة الأولى انطلقت صباح اليوم الأربعاء وحلقت فوق الأجواء الأردنية والسعودية بطريقها لسيشل

أعلنت شركة "طيران سيشل"(اير سيشل) حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدنية السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب وماهية في جمهورية سيشل.

وبحسب موقع "باسبورت نيوز" المختص بشؤون السياحة والرحلات فإن الرحلة الأولى انطلقت صباح اليوم الأربعاء من مطار بن غوريون وعبرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية في طريقها الى جمهورية سيشل، وهي دولة جزيرية في أفريقيا تتواجد في المحيط الهندي مكونة من عدة جزر. حتى اليوم اضطرت شركة "طيران سيشل"التحليق فوق المياه الدولية بمسار غير مباشر وبارتفاع دون المستوى الأمثل.

شركة "طيران سيشل" تشغل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعية بين تل أبيب وماهية عاصمة جمهورية سيشل، ورحلات ربط إلى جزر أخرى, وتستخدم في رحلاتها طائرات من طراز ايرباص A320neo وتستغرق الرحلة 6 ساعات و20 دقيقة.

ويشار الى أن الشركة هي الأولى التي تحصل على الموافقة السعودية لتسيير رحلات من إسرائيل فوق المجال الجوي السعودي غير متوجهة الى الامارات، ويشار الى ان الشركات الإسرائيلية "ال عال" و"اركيع" قدمت طلبا مماثلا للسلطات السعودية للتحليق فوق اجوائها برحلاتها الى الشرق الأقصى ولم تحصل على الموافقة السعودية حتى الان.