رئيس المعارضة الإسرائيلية يستعرض "خطة طوارئ اقتصادية"

الخطة التي استعرضها نتنياهو تعتمد على خفض الأسعار التي تسبب التضخم المالي

استعرض رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم "خطة طوارئ اقتصادية مؤقتة" تعتمد على وقف ارتفاع أسعار المنتجات وخفض الضرائب. وهاجم نتنياهو أعضاء الحكومة الحالية وقال ان عدم الاستقرار السياسي تسبب بارتفاع الأسعار وقال "الجميع يعرفون عن وجود أزمة اقتصادية عالمية، لكن هذا ليس حجة لعدم عدم القيام بأي شيء".

في إطار الخطة التي استعرضها نتنياهو قال انه سيعمل "على تخفيض الأسعار بشكل فوري للتي تسبب التضخم المالي" مثل الكهرباء، الوقود والمياه ، وأيضا تجميد أسعار ضريبة الارنونا بمدة عام، ويدعي ان هذه الوسائل ستؤثر عموما على الأسعار في القطاع الاقتصادي. ووصف نتنياهو الحاجة الى تخفيض التعريفات والاسعار وتوسيع الواردات المقابلة بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية".

كما اقترح نتنياهو في خطة تخفيض ضريبة التحضير، كوسائل لخفض أسعار المساكن وبينها اصدار سندات حكومية مرتبطة بإسعار المساكن، دعم أسعار أراضي البناء للأزواج الشابة والسعي لقيام المقاومين لبناء فوري فيها بهدف زيادة العرض في المناطق التي يوجد فيها طلب على المساكن"

من جانبهم هاجم أحزاب الائتلاف الخطة الخطة وقالوا ان "نتنياهو يواصل حملة الاخبار الكاذبة المنعزلة عن الواقع للتستر على الإهمال الذي استمر على مدار 15 عاما" وأضاف حزب ’يش عتيد’ ان "حكومة التغيير برئاسة لابيد ستواصل تحقيق الإنجازات لخفض غلاء المعيشة بالنسبة لمواطني إسرائيل".