" أوبك بلس" تتفق على رفع إنتاج النفط لشهر سبتمبر/أيلول الوشيك إلى 100 ألف برميل يوميا

بحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون تكتل"أوبك بلس" قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020

قال مصدر من "أوبك بلس" إن "تكتل أوبك وافق، اليوم الأربعاء، على زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر/أيلول الوشيك بواقع 100 ألف برميل يوميا"، وبحلول سبتمبر/ أيلول، سيكون تكتل"أوبك بلس" قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020 عقب تفشي وباء كورونا.

ويعد هذا الاجتماع الأول لتكتل "أوبك بلس" بعد نهاية خطط تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ مايو/ آيار 2020، عقب انهيار أسعار النفط تحت وطأة تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على النفط، خاصة من أوروبا.

وبحلول سبتمبر/ أيلول، ستكون أوبك بلس قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020. للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن وباء كورونا.

وكان تكتل “أوبك بلس”، قد اجتمع في وقت سابق من اليوم الأربعاء وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط. إذ يضخ معظم أعضائها بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى وغير قادرين على تلبية الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج. للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا على السعودية والإمارات العضوين البارزين في أوبك. لضخ مزيد من النفط للمساعدة في مواجهة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتسببت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أشكالها. مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.

ورفعت أوبك الإنتاج، بما يتماشى مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يوميا في الشهر. خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.