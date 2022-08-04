رسميا: السعودية تمنح شركات الطيران الإسرائيلية الموافقة بالتحليق فوق أجوائها

وتدخل الموافقة حيز التنفيذ ابتداء من يوم امس الأربعاء بعد تبليغ هذه الشركات عن الموافقة

حصلت شركات الطيران الاسرائيلية "ال عال"، "يسرائير" وأركيع على الموافقة السعودية بالتحليق فوق إجوائها، ودخلت الموافقة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس الأربعاء.

وبحسب النشر في موقع" كلكاليست" الاقتصادي بإن السعودية أبلغت هذه الشركات الثلاثة أمس الأربعاء، كما ستسمح أيضا للشركات الأجنبية التحليق فوق الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى إسرائيل.

ويشار الى أنه قبل أسبوعين ونصف وخلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل وقبل سفره الى جدة، أعلنت السعودية بأنها ستسمح لشركات الطيران "التي تلبي الشروط" التحليق فوق أجوائها، وهي تقصد بذلك الشركات الإسرائيلية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أشاد بالقيادة السعودية في أعقاب القرار وقال :"بعد طريق طويلة وسرية، وديبلوماسية متواصلة مع العربية السعودية والولايات المتحدة، نحن ننهض صباحا على سماع هذه البشرى السعيدة، هذه خطوة اولى" في حين قال الرئيس الأمريكي بايدن إن "إعلان العربية السعودية يعطي زخما لدمج إسرائيل في المنطقة- بما يشمل السعودية".

هذه الخطوة ستساهم بتقصير مدة رحلات الشركات الإسرائيلية الى الشرق الأدني، على سبيل المثال فإن رحلة "ال عال" الى تايلند ستخفض الى ثماني ساعات ونصف، في حين أن رحلة "اركيع" الى مومباي وغوا في الهند ستنخفض الى خمس ساعات وربع.

وعلى صعيد متصل، اعلنت شركة "طيران سيشل"(اير سيشل) صباح أمس الأربعاء حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدنية السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب في إسرائيل وماهية في جمهورية سيشل، وبذلك اصبحت الشركة الاولى التي تحلق فوق الأجواء السعودية في الرحلات الى الشرق الأدنى.