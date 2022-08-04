الأمين العام لأوبك: لإيران دور كبير في استقرار أسواق النفط

واعتبر الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك إن وجود روسيا في تحالف أوبك بلس أساسي لنجاح الاتفاق

قال أمين عام منظمة "أوبك" هيثم الغيص إن إيران هي من أهم الدول المؤسسة لـ"أوبك" ودورها كبير في استقرار الأسواق. واضاف الغيص في مقابلة نشرتها صحيفة الراي الكويتية امس الأحد إن إيران من أهم الدول المؤسسة لـ"أوبك" ودورها كبير في تأمين الإمدادات المطلوبة واستقرار الأسواق. بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

واوضح إن سر نجاح أوبك هو التماسك كجبهة داخلية تتشارك فى الهدف نفسه وهو تأمين الإمدادات للعالم. وأكد ان إيران وفنزويلا من أهم الدول المؤسسة لأوبك ودورهما كبير في تأمين الإمدادات المطلوبة، ونتمنى أن يعود الاستقرار في ليبيا لتأخذ مكانها المهم في الأسواق النفطية. كما أن العراق يعد ثاني أكبر منتج في المنظمة ومن الدول الخمس المؤسسة لـ"أوبك" ويلعب دوراً بارزاً في دعم اتفاق "أوبك بلس".

واعتبر الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك إن وجود روسيا في تحالف أوبك بلس أساسي لنجاح الاتفاق، لافتا الى ان المنظمة ليست في منافسة مع روسيا. وأوبك بلس هي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.