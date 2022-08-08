قائمة مجلة فوربس لعام 2022: 7 مصارف إماراتية ضمن قائمة أقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط

أقوى بنوك الشرق الأوسط بقيمة أصول بلغت 272.4 مليار دولار، فيما احتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الخامس

ذكرت مجلة "فوربس" في تقريرها لعام 2022 أن " 7 مصارف إماراتية احتلت ترتيبا متقدما ضمن أقوى 30 بنكا بالشرق الأوسط، مشرة إلى أن "البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكنت من تحقيق نمو قوي خلال عام 2021 بعد تخطيها أزمة كورونا"

واحتل بنك أبوظبي الأول المرتبة الثانية في قائمة أقوى بنوك الشرق الأوسط بقيمة أصول بلغت 272.4 مليار دولار، فيما احتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الخامس في القائمة.وجاءت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثامنة، وبنك دبي الإسلامي في المرتبة العاشرة.

أما البنوك الثلاثة المتبقية فكانت كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق والتي احتلت المراكز الـ22 و23 و28 على التوالي في قائمة أقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط.

وذكرت مجلة فوربس أن ترتيب البنوك جاء نتيجة جمع البيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للبنوك، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّفت البنوك المدرجة بأسواق المال وفقاً للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021- حيث منح كل معيار وزنًا نسبيًا متساويًا، وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على التصنيف ذاته.

ورجحت وكالة فيتش في تقريرها مؤخرًا، أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك الإماراتية وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة.

وشهد أكبر 30 بنكًا في المنطقة نموًا في مجموع الأصول بنسبة 13% في عام 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ2.3 تريليون دولار في 2020.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لـ30 بنكًا إلى 587 مليار دولار حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو/ حزيران 2022، بزيادة قدرها 23%. أما مجموع إيرادات البنوك في القائمة، فقد تخطى 107 مليارات دولار.

في حين يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في المنطقة، مزيدًا من النمو في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت (S&P Global Ratings) تأثيرات طفيفة للحرب الروسية الأوكرانية على مصارف المنطقة، بسبب تعاملاتها المحدودة مع طرفي الصراع.

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