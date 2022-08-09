تركيا تعلن إنطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

سفينة "عبد الحميد خان" تعد رابع سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن انطلاق سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" اليوم الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط. ومن المرتقب أن يودع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السفينة "عبد الحميد خان" في أول إبحار لها للتنقيب، من ميناء في ولاية مرسين المطلة على البحر المتوسط.

وكشفت الأناضول على لسان دونماز أن سفينة "عبد الحميد خان" تعد رابع سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز. ولعبد الحميد خان القدرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر ويتألف طاقمها من 200 عامل.

ويبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا، وهي مزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

أعلن الاتحاد الأوروبي، قبل عامين عن تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام على خلفية أنشطتها "غير القانونية" في شرق المتوسط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها أبلغت الرئيس التركي بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات في حالة رفض أنقرة وقف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط، وسحب سفن التنقيب إلى المياه الإقليمية التركية.

ومن جهتها شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان على أن "الإجبار والتهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوتر في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذه الاستفزازات المحسوبة والبدء على الفور في المحادثات الاستكشافية مع اليونان.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 بدأت تركيا واليونان محادثات مباشرة في إسطنبول، لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر.