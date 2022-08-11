ترامب يلتزم الصمت خلال استجوابه بشأن ممارساته الضريبية في نيويورك

التزم ترامب الصمت الأربعاء أمام المدعية العامة في نيويورك التي مثُل أمامها تحت القسم على خلفية شبهات احتيال

التزم دونالد ترامب الصمت الأربعاء أمام المدعية العامة في نيويورك التي مثُل أمامها تحت القسم على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية، في خضمّ زوبعة سياسية أثارها قيام الاف بي آي بتفتيش دارته في فلوريدا. وقال ترامب إنه يلجأ إلى التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات مضرّة بالذات.

وشدّد ترامب في بيان على أنه ضحية "حملة اضطهاد سياسي"، كاشفا أنه "رفض الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي".

وكانت المدعية العامة ليتيتيا جيمس قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطال ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.

وبعيد وصول الملياردير حوالى الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش إلى مكتب جيمس، وهي قاضية من أصول إفريقية منتخبة عن الحزب الديموقراطي، لجأ الأخير إلى شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" ليستهزئ بـ "مكتبها الفخم والرائع والمكلف... وسط ظروف عمل جيّدة، في حين يتعرّض الناس للقتل في نيويورك وهي تكرّس وقتها وجهودها لمحاولة الإمساك بترامب".

وندّد ابن ترامب على "تويتر" بأن والده مجبر على "تقديم إفادة أمام أكثر المدعين العامين فسادا في الولايات المتحدة"، معتبرا أن ليتيتيا جيمس هي تجسيد "للشرّ بذاته".

وكانت جيمس تطالب باستجواب ترامب الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2021 من دون الاعتراف بفوز جو بايدن والذي لم يخف نيته الترشّح للرئاسة في 2024، منذ أشهر مع تحديد الخامس عشر من تموز/يوليو موعدا للاستماع لإفادته. غير أن وفاة الزوجة الأولى لترامب إيفانا تسبب بإرجاء الموعد.

وبعد ثلاث سنوات من التحقيق، أذعنت عائلة ترامب لضغوطات القضاء