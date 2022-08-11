استمرار العملة الإسرائيلية (الشاقل) في الارتفاع مقابل الدولار واليورو

تداول العملة الأمريكية يوم الخميس عند حوالي 3.26 شاقل واليورو عند 3.35 شاقل - بانخفاض يقارب واحد بالمئة

تم تداول العملة الأمريكية يوم الخميس عند حوالي 3.26 شاقل واليورو عند 3.35 شاقل - بانخفاض يقارب واحد بالمئة ونحو 0.38 بالمئة مقارنة بالأسعار الرسمية ليلة الأربعاء.

يأتي تعزيز الشاقل الإسرائيلي حتى بعد عدم الاستقرار الأمني ​​والسياس ، عندما أجريت عملية عسكرية في جنوب البلاد وعندما تكون هناك حكومة انتقالية في إسرائيل.

في النصف الأول من عام 2022 ، كان الشاثلل من أضعف العملات أداءً في العالم، حيث انخفض مقابل 20 من أصل 23 عملة رئيسية. لكن في يوليو /تموز المنصرم، تغير الوضع وتعززت العملة الإسرائيلية مقابل جميع العملات الـ 23 الرئيسية في العالم.

وقالت محاضرة في رأس المال الاستثماري الجديد في كلية شنكار في رمات جان ديبي بطاط ، : "الشيكل سيتبع دائمًا السلوك والتوقعات بشأن ماذا وكيف سينفق الناس".

تأتي قوة الشاقل مقابل الدولار وسط التعافي المستمر في وول ستريت بعد دخول منطقة السوق الهابطة والبيانات المنشورة أمس الأربعاء تظهر أن التضخم الأمريكي أقل من المتوقع.