English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • خمس مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

خمس مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
بورصة نيويورك في 29 آذار/مارس 2018
Brian Smith (AFP)بورصة نيويورك في 29 آذار/مارس 2018

خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك. وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا" وهم من أكبر مجموعات الطاقة في العالم في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية.

Video poster

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي. وشركات الصين القارية وهونغ كونغ معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأميركية. 

ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونغرس الأميركي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة.

وقد بررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق