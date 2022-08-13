تقرير: بولندا تستبدل النفط الروسي بخام "مربان" الإماراتي

تتوقع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن تبلغ صادرات خام مربان 1.5 مليون برميل يومياً في شهر يناير وفبراير

أكدت شركة "ريفينيتيف" عن استيراد بولندا شحنة من نفط خام "مربان" الإماراتي للمرة الأولى بتاريخها، في إطار مساعيها لإيجاد بدائل تحل محل النفط الروسي.

وقالت "ريفينيتيف"، وهي مزود عالمي للبيانات الاقتصادية، في بيانات نشرتها أمس الجمعة، إن شحنة خام مربان أبوظبي وصلت في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، حسب موقع الخليج أون لاين.

ووفق بيانات "ريفينيتيف"، فقد زوّدت شركة توتال إنرجي الفرنسية مصفاة التكرير البولندية "بي كيه إن أورلين" بمقدار 98 ألفاً و100 طن من نفط مربان الخام بتاريخ 7 أغسطس/آب الجاري.

ومن جانبها، تتوقع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن تبلغ صادرات خام مربان 1.5 مليون برميل يومياً في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، ارتفاعاً من 1.25 مليون برميل يومياً في مارس من العام الجاري، حسب "رويترز".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على فرض حظر على واردات النفط الروسي، سيدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام الجاري (2022)، وذلك على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.

تزوّد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو 27% من النفط، و40% من الغاز، وتعهّدت بولندا بوقف شراء الخام الروسي بحلول نهاية العام الجاري.