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أرباح أرامكو السعودية تقفز بـ90.3% إلى 181.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي

i24news

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لافتة تشير إلى وجود أرامكو السعودية أمام مكاتب الشركة في العاصمة السعودية الرياض ، في 5 ديسمبر 2019.
FAYEZ NURELDINE / AFPلافتة تشير إلى وجود أرامكو السعودية أمام مكاتب الشركة في العاصمة السعودية الرياض ، في 5 ديسمبر 2019.

ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2022 إلى 562.07 مليار ريال سعودي بعدما سجلت 312.35 مليار ريال

بلغ صافي أرباح شركة أرامكو السعودية 181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 90.26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021 حيث بلغت الأرباح 95.47 مليار ريال سعودي، بحسب العربية.

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وارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2022 إلى 562.07 مليار ريال سعودي بعدما سجلت 312.35 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع بنسبة 79.95%.

وسجلت أرامكو أرباحاً في النصف الأول من العام 2022 بقيمة 329.67 مليار ريال (87.91 مليار دولار)، أي بارتفاع نسبته 86.35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت الأرباح 176.91 مليار ريال.

وبلغت ربحية السهم في النصف الأول من العام الجاري 1.44 ريال سعودي مقابل 0.77 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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