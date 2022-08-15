تراجع أسعار النفط مع توقعات زيادة الإنتاج

أرامكو مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، صباح اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إن "الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج" وتابع"الشركة واثقة في قدراتها على زيادة الإنتاج في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك"

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر،أمس الأحد إن "الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك" وأضاف إن الشركة واثقة في قدراتها على زيادة الإنتاج في أي وقت تدعو فيه الحاجة إلى ذلك، أو بدعوة من الحكومة أو من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج.

وجاءت تصريحات رئيس "أرامكو" في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 97.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة الجمعة المنصرمة . وتراجع خام غرب تكساس الأميركي إلى 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا بنحو 22 سنتا أو 0.2 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع المنصرم بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.