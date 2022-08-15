إسرائيل: التضخم المالي يقفز عن عتبة 5 في المائة وسعر الشقق يسجل ارتفاعا سنويا هو الأعلى منذ عشر سنوات

سُجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار فئات الفاكهة الطازجة بنسبة 8.5٪ ، والنقل بنسبة 3.3٪ ، والإسكان بنسبة 1.2٪

سجل مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 1.1٪ في يوليو 2022، ليكمل بذلك ارتفاعًا بنسبة 5.2٪ في الأشهر الـ 12 الماضية، بناء على معطيات دائرة الإحصاء المركزية (الاثنين).

ويبين التقرير المنشور في N12 أن معدل التضخم هذا هو أعلى بكثير من المتوقع والأعلى منذ عام 2008. كما ارتفعت أسعار الشقق أيضًا في الأشهر من أيار/مايو إلى حزيران/يونيو 2022 بنسبة 2٪ ، وبذلك استكملت زيادة بنسبة 17.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي - وهي أعلى نسبة زيادة سنوية خلال العقد الماضي.

وفي مؤشر أسعار المستهلك، سُجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار فئات الفاكهة الطازجة بنسبة 8.5٪ ، والنقل بنسبة 3.3٪ ، والإسكان بنسبة 1.2٪ ، والثقافة والترفيه بنسبة 1.2٪ ، ومواحي متنوعة زادت بنسبة 1.0٪. تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الأسعار في قسم الملابس والأحذية والذي انخفض بنسبة 4٪.

تأثر مؤشر تموز/يوليو بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تتراجع هذه الزيادة في مؤشرآب/أغسطس بسبب انخفاض الضريبة الانتقائية وانخفاض أسعار النفط في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن معدل التضخم عند 5.2 ٪ أقل من الدول الغربية الأخرى.

في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وصل التضخم بالفعل إلى 9٪ أو أعلى، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذي حدده بنك إسرائيل. وهذا يعني أن بنك إسرائيل سيرغب في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على نحو شديد، الأمر الذي سوف ينعكس بالفعل في قرار سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل.