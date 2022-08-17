إيلون ماسك ينفي خبر شراء فريق "مانشستر يونايتد" ويؤكد أنها مجرد مزحة

ايلون ماسك "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، أنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال إيلون ماسك، في حسابه على تويتر، ردا على سؤال أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي"، حسب موقع العربية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد قال في وقت سابق، إنه سيشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكتب ماسك في حسابه في تويتر "سأشتري مانشستر يونايتد"، لكنه لم يكن واضحا مدى جدية ماسك في إتمام الصفقة.

ومن جانب آخر، باع ماسك أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقاً للإيداعات التنظيمية المنشورة، أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يبيع فيها أسهماً في شركة صناعة السيارات منذ أن تخلى عن محاولته لشراء تويتر.

وأفرغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأسهم في 5 أغسطس/آب، وفقاً للإيداعات الجديدة. وباع ماسك الآن ما قيمته 32 مليار دولار من الأسهم في شركة السيارات الكهربائية في الأشهر العشرة الماضية. فيما لم يكن الغرض من عملية البيع الأخيرة واضحاً.