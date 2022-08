الأردن: ارتفاع أسعار الوقود يدفع الأردنيين إلى استخدام السيارات الكهربائية

يتجه الأردنيون بأعداد متزايدة إلى امتلاك السيارات الكهربائية، غير مدفوعين بالضرورة بقضية الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن ذلك يلعب دوره بوضوح. إنها تلك حسابات بسيطة التي تغذي الدافع نحو التحول إلى الكهرباء.

ويقول مالك السيارة الكهربائية خالد الطيراوي "أحد الأسباب هو السعر وسعرها جيد بالنظر إلى مواصفاتها".

ويلعب ارتفاع سعر البنزين دورًا كبيرا في البحث عن بديل عن السيارة التقليدية. "سعر البنزين هنا مرتفع للغاية، حتى بالمقارنة مع جميع البلدان حول العالم. لا يمكن للمرء تحمل التكلفة العالية للبنزين وتكاليف السيارات الأخرى ".

وهو نفس السبب الذي جعل شكري أمين، المقيم في عمان، يتحول إلى الكهرباء. وقال أمين "سيوفر علي ذلك فواتير البنزين. سعر خزان 20 لترًا من البنزين حوالي 20 دينارًا أو 28 دولارًا. لا يمكننا تحمل ذلك، خاصة هنا في الأردن".

مع قيام لجنة تسعير الوقود التابعة للحكومة الأردنية برفع أسعار مشتقات الوقود لشهر آب/أغسطس، لم يعد السؤال هو لماذا يتجه الناس إلى البديل الأسرع المتاح للسيارات التي تعمل بالبنزين، بل السؤال عن عدد الآخرين الذين سيفعلون ذلك.

ازداد شراء السيارات الكهربائية في الأردن بأكثر من 200 في المائة، كما يشير محمد البستانجي، رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية.