الأردن: ارتفاع أسعار الوقود يدفع الأردنيين إلى استخدام السيارات الكهربائية

يقول مالك السيارة الكهربائية خالد الطيراوي "أحد الأسباب هو السعر وسعرها جيد بالنظر إلى مواصفاتها"

يتجه الأردنيون بأعداد متزايدة إلى امتلاك السيارات الكهربائية، غير مدفوعين بالضرورة بقضية الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن ذلك يلعب دوره بوضوح. إنها تلك حسابات بسيطة التي تغذي الدافع نحو التحول إلى الكهرباء.

ويقول مالك السيارة الكهربائية خالد الطيراوي "أحد الأسباب هو السعر وسعرها جيد بالنظر إلى مواصفاتها".

ويلعب ارتفاع سعر البنزين دورًا كبيرا في البحث عن بديل عن السيارة التقليدية. "سعر البنزين هنا مرتفع للغاية، حتى بالمقارنة مع جميع البلدان حول العالم. لا يمكن للمرء تحمل التكلفة العالية للبنزين وتكاليف السيارات الأخرى ".

وهو نفس السبب الذي جعل شكري أمين، المقيم في عمان، يتحول إلى الكهرباء. وقال أمين "سيوفر علي ذلك فواتير البنزين. سعر خزان 20 لترًا من البنزين حوالي 20 دينارًا أو 28 دولارًا. لا يمكننا تحمل ذلك، خاصة هنا في الأردن".

مع قيام لجنة تسعير الوقود التابعة للحكومة الأردنية برفع أسعار مشتقات الوقود لشهر آب/أغسطس، لم يعد السؤال هو لماذا يتجه الناس إلى البديل الأسرع المتاح للسيارات التي تعمل بالبنزين، بل السؤال عن عدد الآخرين الذين سيفعلون ذلك.

ازداد شراء السيارات الكهربائية في الأردن بأكثر من 200 في المائة، كما يشير محمد البستانجي، رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية.

https://twitter.com/i/web/status/1533480983722348546 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

"نحن نتحدث عن زيادة في مشتريات السيارات الكهربائية بنحو 225 في المائة إلى 227 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، في الأشهر السبعة الأولى من العام".

ويشير البستانجي إلى أن "السيارة في الأساس عبارة عن كمبيوتر محمول. فهي صديقة للبيئة وصديقة للمناخ، وهي جهاز يتمتع بمستوى عالٍ جدًا من السلامة العامة".

بينما قد يكون السائقون سعداء، يواجه صانعو السيارات الكهربائية مشكلتهم الخاصة. وهي كيفية ابتكار نماذج يمكنها منافسة السيارات التي تعمل بالغاز. إنهم يفعلون ذلك من خلال تحسين التكنولوجيا والمواصفات للمركبات التي يصنعونها.

كما يعتقد البعض أن البنية التحتية، على الأقل في الأردن، بحاجة إلى التحسين.

قال تاجر السيارات مجدي خليفات "رسالتي للحكومة هي تشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية. مشكلتنا أن عدد محطات الشحن منخفض للغاية. يمكن توفيرها في مواقف الحافلات وعلى الطرق. عددها محدود". وتابع "إذا تم حل هذه المشكلة سيكون الوضع ممتازا ".

وقال دومينيك بارتش ممثل الأمم المتحدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن: تم نشر ثلاث سيارات كهربائية أخرى في عملياتنا الميدانية وسوف تخدم مخيمات اللاجئين في # الأردن. وأضاف: "وتخيلوا لكم أمرا...إنها تعطي أداءً جيدًا للغاية في الغبار والحرارة.