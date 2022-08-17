الولايات المتحدة: مخزون الخام في الاحتياطي البترولي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 1985

مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل مسجلة 215.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات انخفاضها ب1.1 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية.وبلغت صادرات النفط الأمريكي 2.9 مليون برميل يوميا الأسبوع المنصرم، لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 5.0 ملايين برميل يوميا.

وكشفت وكالة الطاقة عن أن مخزونات البنزين في البلاد انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل مسجلة 215.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات انخفاضها بحوالي 1.1 مليون برميل. أما مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل الديزل ووقود التدفئة)، فقد ارتفع بواقع 0.8 مليون برميل إلى 112.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 1985.

كما أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن الإنتاج الأمريكي من النفط انخفض في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يوليو/تموز المنصرم

وساعد ذلك في خفض صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الوكالة الحكومية التي ترجع لعام 2001.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 425 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع قدره 0.3 مليون برميل.