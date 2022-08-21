الموافقة العمانية للشركات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها "ستتأخر بشكل كبير"

يأتي هذا الانتظار بعد الموافقة السعودية لشركات الطيران الاسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها

ابلغ مجلس الأمن القومي شركات الطيران الإسرائيلية بأن الموافقة بالتحليق فوق الأجواء العمانية سوف تتأخر بشكل كبير، وذلك بسبب التأثير الايراني، وبذلك فإن الطيران فوق الأجواء السعودية لن يكون ممكنا رغم موافقة الرياض، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان مسؤول كبير في شركة طيران إسرائيلية ابلغ مراسل هيئة البث الرسمية "كان" بأن المرور فوق الأجواء العمانية سيكون فقط في شهر تشرين ثاني/نوفمبر.

وبالتالي، فإن الاختصار المتوقع لأوقات الرحلات إلى الوجهات الآسيوية من المتوقع أن ينتظر بعد أن ارتفعت الآمال الشهر الماضي عندما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستفتح سماءها لجميع شركات الطيران، بما في ذلك للرحلات الجوية التابعة للشركات الإسرائيلية.

وكان الأمل معقودا على أن فتح سلطنة عمان لمجالها الجوي سيكون إجراء شكليا بعد الخطوة السعودية، مما يقلل بشكل كبير من وقت السفر إلى وجهات في الشرق الأقصى مثل الهند وتايلاند والصين. وبالسابق كان على الرحلات الجوية من تل أبيب إلى آسيا أن تتجنب شبه الجزيرة العربية ، مما يضيف ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات من وقت السفر ويرفع من تكاليف هذه الرحلات.