الولايات المتحدة تمضي قدماً في محادثات الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني

وأكد مصدر أميركي مطلع أن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأميركية بإنشاء صندوق ائتماني دولي"

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستمضي قدماً في محادثات الإفراج عن مليارات الدولارات التي يملكها أجانب في البنك المركزي الأفغاني على الرغم من وجود زعيم القاعدة الراحل في كابل وتباطؤ حركة طالبان والبنك المركزي الأفغاني.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما نقلا عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين قولهم لمحللين مستقلين في مؤتمر صحافي في 11 أغسطس/آب، "بعد 12 يوما من قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة لوكالة المخابرات المركزية في شرفة منزله الآمن في كابل، إنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التي تسير بها، فيما امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر الصحافي".

وأكد مصدر أميركي مطلع أن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأميركية بإنشاء صندوق ائتماني دولي"، كما أنها "تعمل بنفس السرعة والحيوية التي كانت قبل الهجوم"، حسب موقع العربية.

ويؤكد قرار متابعة هذه المبادرة للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار، تزايد القلق في واشنطن بشأن أزمة إنسانية بعد تحذير الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون “جوعا حادا” مع اقتراب الشتاء.

ومثلما ذكرت رويترز الشهر الماضي، تمثل خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني المملوكة لأجانب إلى صندوق ائتماني مقترح مقره سويسرا لب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة. وستتم هذه المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتتجاوز طالبان، التي يخضع كثيرون من قادتها لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.