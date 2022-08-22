لأول مرة منذ أزمة كورونا: رحلات الطيران المباشرة بين إسرائيل والصين بطريقها للعودة قريبا

يأتي هذا بعد جلسة خاصة عقدت بين وزير السياحة الاسرائيلي والسفير الصيني لدى إسرائيل

أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي بإن الرحلات المباشرة بين إسرائيل والصين في طريقها الى العودة حتى قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد عامين من انقطاعها بسبب أزمة كورونا.

وذكر الموقع بأن وزير السياحة الإسرائيلي يوآل روزبوزوف اجتمع اليوم مع السفير الصيني لدى إسرائيل تساي رون، ناقشا خلالها عودة تدريجية لخطوط الطيران المباشرة، التي كانت شملت 25 رحلة أسبوعية الى خمس مدن صينية عام 2019، وتم تجميد غالبيتها بسبب أزمة كورونا.

مع عودة الطيران الدولي الى الصين هذه الأيام، اتفق الوزير الاسرائيلي مع السفير بأن الصين ستدرس عودة الرحلات المباشرة من إسرائيل حتى قبل عام 2022، وستعمل خطوط هينان الجوية الصينية على استئناف خط الطيران بين تل أبيب ومدينة تشنغو، وخطوط سيتشوان الجوية الصينية تعمل على استئناف فتح الخط الى مدينة تشنغدو.

كما تحدث روزبوزوف مع السفير الصيني حول تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين إسرائيل والصين، والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ30 لاقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وتعزيز التجارة من خلال لجنة الابتكار المشتركة بين البلدين.

وقال روزبوزوف إن "الصين قوة سياحية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الهدف الذي حددناه- 10 ملايين سائح في إسرائيل حتى نهاية عام 2030" وتابع "السياح الصينيون الكثر الذين سيصلون الى البلاد، مثل باقي السياح من أنحاء العالم، هم كذلك مرساة اقتصادية للبلاد وستدخل أموالا كثيرة. أشكر السفير على التعاون وسعيد على مواصلة تعميق العلاقة الخاصة بين ثقافتينا القديمتين".