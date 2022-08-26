تقرير: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولارًا

ارتفع سعر خام برنت فوق الـ100 دولار للبرميل، منذ أن طرحت السعودية (التي تقود تحالف أوبك+) فكرة خفض الإنتاج

توقع تقرير جديد نشره موقع الطاقة السعودي المختص، بارتفاع أسعار النفط وشح الإمدادات خلال الشهور المقبلة، متوقعًا اقتراب خام برنت من 125 دولارًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت فوق الـ100 دولار للبرميل، منذ أن طرحت السعودية (التي تقود تحالف أوبك+) فكرة خفض الإنتاج لدعم الأسعار، حال عودة الخام الإيراني وانخفاض المخزون الأميركي.

وبناءً على تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لوكالة بلومبرغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، يمتلك أوبك+ الوسائل كافة للتعامل مع التحديات، بما فيها خفض الإنتاج، مؤكدًا صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام الجاري (2022).

وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى حالة الانفصام التي تسود سوق النفط -حاليًا-، موضحًا أن التقلبات الحادة في الأسواق ونقص السيولة تفصل أسعار العقود الآجلة عن أساسيات السوق، وقد يدفع ذلك أوبك+ إلى التحرك.

ويرى الوزير أن هذه التقلبات ستسفر عن أضرار هائلة، لا سيما أن غياب السيولة يجعل السوق غير قادرة على عكس واقعها الحقيقي، وإعطاء شعور زائف بالأمان.