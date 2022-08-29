البنك المغربي"التجاري وفا بنك" يعتزم الخروج من السوق التونسية

يوظف البنك المغرب في فرعه التونسي 1.739 مستخدما، ضمن 204 فرعا، وله 951.702 زبونا

ذكرت مصادر رفيعة من داخل البنك المغربي، أن "التجاري وفا بنك" يعتزم الخروج من السوق التونسية، وتعمل علىتقييم هذا الخروج على المستوى الاقتصادي.وبدأت الفكرة تتبلور منذ أزيد من سنة،"أصبح الاقتصاد التونسي يُعاني، وسيزيد معاناة في الشهور والسنوات المقبلة بفعل السياسيات النقدية والاقتصادية المتبعة، وهو ما سينعكس لا محالة على المردودية المالية للبنك.

ويوظف البنك المغرب في فرعه التونسي 1.739 مستخدما، ضمن 204 فرعا، وله 951.702 زبونا، هذا مع العلم أن البنك المغربي يعمل في 25 دولة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويتوفر على أكبر شبكة فروع في إفريقيا تضم 4306 فرعا، وخروجه من السوق التونسية، سيشكل ضربة قوية لسوق الاستثمارات في تونس، كما سيصعب من التدفق المالي بين تونس والدول الإفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.

و بحسب ما أورده موقع "الصحيفة" المغربية نقلا عن مصادر من البنك التجاري أن "التفكير في الخروج من السوق التونسية أسبابه اقتصادية محضة، بعد أن أصبح الاقتصاد التونسي يُعاني، وسيزيد معاناة في الشهور والسنوات المقبلة بفعل السياسيات النقدية والاقتصادية المتبعة، وهو ما سينعكس لا محالة على المردودية المالية للبنك"

واعتبر مصدر "الصحيفة" من داخل "التجاري وفا بنك"، أن الأزمة الأخيرة الذي أحدثها الرئيس التونسي مع المملكة المغربية "قد تُسرّع من هذا الخروج، الذي يَحتاج لوقت لترتيبه"، غير أن نفس المصدر عاد ليؤكد أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن الأمر يقتصر حاليا على تقييم الوضع الاقتصادي لهذا الخروج من عدمه، وكذا، جدواه الاقتصادية.

ومعلوم أن المجموعة البنكية المغربية "التجاري وفا بنك"، دخلت إلى السوق التونسية سنة 2006 بعد اقتنائها رفقة مجموعة سانتندير الإسبانية لـ 53.54 في المئة من رأس مال "بنك الجنوب" التونسي.

ويعتبر "التجاري بنك تونس"، وهو الإسم الذي يحمله فرع المجموعة المغربية "التجاري وفا بنك" في تونس، فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي التونسي، حيث يتوفر على أول شبكة بنكية في البلاد تضم 204 فرع ومراكز أعمال، كما يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي.

ويبدو أن الأزمة التونسية المغربية ستنعكس سلبا على ما هو اقتصادي بين البلدين، بعد استقبال الرئيس قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو، خصوصا الاستثمارات المغربية في تونس التي تعاني بشكل كبير من "ترهل" اقتصاديا بفعل الأزمة السياسية التي تعيشها اللباد منذ أزيد من ثلاث سنوات.