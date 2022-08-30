إسرائيل: من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين منتصف ليل الأربعاء الوشيك

سيدخل حيز التنفيذ في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس وستكون حوالي 6.23 شاقل لكل لتر من البنزين(95).

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أنها قررت، بالتعاون مع إدارة الضرائب، خفض سعر البنزين بمقدار 0.20 إلى 0.30 شاقل (6 إلى 9 سنتات يورو)، سيدخل حيز التنفيذ في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس وستكون حوالي 6.23 شاقل لكل لتر من البنزين(95)

ويأتي التخفيض على خلفية الانخفاض المستمر في أسعار النفط في العالم، واستقرار معين في قطاع الطاقة على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا.

ويعتبر هذا الانخفاض أقل من 0.30 إلى 0.30 شاقل. 0.40 شاقل (9-12 سنت يورو) مخطط لها في البداية.

ويعتبر هذا التخفيض، الذي سيتم الإعلان عن قيمته الدقيقة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وسيسري مفعوله في منتصف ليل الأربعاء، سيخفض تكلفة اللتر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.