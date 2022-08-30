الملياردير الهندي غوتام أداني صاحب ميناء حيفا يصبح ثالث أغني شخص في العالم

وكان اداني اشترى الشهر الماضي ميناء حيفا شمالي إسرائيل وسيقوم بتشغيله حتى نهاية 2054

الملياردير الهندي غوتام أداني، الرجل الأغنى في آسيا والذي يملك ميناء حيفا شمالي إسرائيل، اصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد تجاوزه هذا الأسبوع برنارد آرنو رئيس مجلس إدارة LVMHـ ، وذلك بحسب تصنيف بلومبرغ للأثرياء من أصحاب المليارات. وأداني هو أول ثري من آسيا يصل الى هذا المكان المرتفع بالتصنيف.

ثروة أداني تقدر بنحو 137 مليار دولار، ومكانه حاليا تحت مؤسس تسيلا و SpaceX ايلان ماسك والذي يملك 251 مليارا ومؤسس أمازن جيف بيزوس صاحب 153 مليار دولار، وتتوزع مجالات أنشطة مجموعة أداني والتي يرأسها وتحمل اسمه، ما بين الموانئ البحرية والموانئ الجوية والطاقة المتجددة والفحم.

على سبيل المثال اشترى أداني 74% من أسهم مطار مومباي في ايلول/سبتمبر 2020، وحاليا يشغل أكبر المطارات في الهند. في ايار/مايو 2022 دخل أداني الى قطاع الخرسانة بعد ان استحوذ على عملاقة الخرسانة السويسرية هولكيم في الهند مقابل 10.5 مليار دولار. والشهر الماضي فازت مجموعته بالمناقصة لتشغيل ميناء حيفا حتى عام 2054.

وهو مثل أثرياء آخرين في أنحاء العالم، ثروة أداني ارتفعت خلال أزمة كورونا، حيث زادت قيمتها بشكل كبير خلال الأزمة الصحية. بعد أن راهن مستثمرون على قدرته مضاعفة مصالحة بالقطاعات التي حصلت على أفضلية قومية من رئيس الحكومة الهندية نيرندا مودي، وبحسب بلومبرغ استفاد أداني من ارتفاع استخدام الفحم.