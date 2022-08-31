إسرائيل والإمارات تسوقان رزمات سياحية مشتركة تشمل رحلات لكلا البلدين

الرزمات سيجري تسويقها في المرحلة الاولى في أمريكا الشمالية وتشمل رحلة لـ12 يوما

بمبادرة من وزارتي السياحة الإسرائيلية والاماراتية، بدأ في الفترة الأخيرة وكلاء سياحة بتسويق رزمات مشتركة من قبل اسرائيل ودولة الامارات العربية، للرحلات التي تشمل كلا البلدين.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان"ـ، في المرحلة الأولى سيتم تسويق رزمات سياحة مشتركة، حوالي 12 يوما، لقطاع السياحة في أمريكا الشمالية. حوالي عشرة وكلاء سفر كبار (من أكبر الوكلاء) سيعرضون الرزمات على الشعب الأمريكي، وواحدة من المستفيدين من هذه المبادرة هي شركة "ال عال" التي ستقوم بتسيير قسم من هذه الرحلات. الحديث يدور عن تعاون إضافي بين البلدين، في إطار الاتفاقيات الابراهيمية، وكذلك قمة النقب التي عقدها رئيس الحكومة يائير لابيد قبل نحو عام.

وزير السياحة الإسرائيلي يوآل رزبوزوف صرح لهيئة البث الرسمية أن "قمة النقب التي عقدها يائير لابيد عززت العلاقة بين البلدين، ونحن نعمل على بناء تعاونات كثيرة تزيد من مدخولات خزينة الدولة وتقوم بتحريك الإقتصاد عموما والعمل لما هو أفضل لمواطني إسرائيل".