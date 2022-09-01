الأجواء المفتوحة: ملايين الإسرائيليين سيسافرون جوًا حتى نهاية عام 2022

كشفت سلطة المطارات عن زيادة في السفر في أوساط الإسرائيليين بلغت 226% لعام 2022 بالمقارنة مع 2021.

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية الخميس، أن أعداد المسافرين الإسرائيليين جوًا خلال عام 2022 ضاعفت نفسها مئات المرات. وأضاف مسؤولون، أنه من المتوقع أن يمر ملايين الإسرائيليين عبر المجال الجوي الإسرائيلي بحلول نهاية العام الجاري.

وكشفت سلطة المطارات عن زيادة في السفر في أوساط الإسرائيليين بلغت 226% لعام 2022 بالمقارنة مع 2021. كما تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع ان يستخدم خدمات المطار حتى نهاية السنة الجارية نحو 18 مليون شخص.

وبحسب معريف فقد قطعت الأجواء الإسرائيلية منذ بداية السنة ما يزيد عن 86.393 رحلة تجارية دولية. في صيف عام 2022، ستعبر حوالي 115 رحلة جوية سماء إسرائيل يوميًا في طريقها من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب، بالإضافة إلى حركة الطائرات التي يمكن إجمالها في 600-450 رحلة تجارية يوميًا تقلع من مطار بن غوريون.

الغالبية العظمى من الرحلات الجوية التي تمر عبر المجال الجوي الإسرائيلي هي الرحلات التي تقلع وتهبط في مطار بن غوريون - حوالي 66722 ألف رحلة (حتى نهاية تموز/يوليو). أما بقية الرحلات الجوية التجارية الدولية البالغ عددها 19671 رحلة فتعبر المجال الجوي الإسرائيلي عبورا.

ومم لا شك فيه أن هذه الزيادة هي ثمرة سياسة الأجواء المفتوحة التي باشرت إسرائيل بتطبيقها بفضل التعاون الإقليمي ولا سيما فتح أجواء دول الخليج بوجه الطيران الإسرائيلي وتوسع إدارة المراقبة الجوية بناء على ذلك.

ففي هذا الوقت من العام الفائت، افتتح نائب وزير الخارجية الاسرائيلية عيدان رول خط الطيران بين اسرائيل والبحرين. ووفقا للاتفاق فإن شركة الطيران الوطنية البحرينية "طيران الخليج" ستقوم بتسيير رحلتنين أسبوعيتين. وأفيد أن الحكومة البحرينية ستسمح للاسرائيليين باستصدار تأشيرة دخول ديغتالية ويتم اصدارها في غضون 24 ساعة، وتكلفة استصدار التأشيرة تبلغ 80 شاقل (حوالي 25 دولار).

وقبل ذلك كانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي انخرطت في اتفاقيات ابراهيم التي رعتها الولايات المتحدة، والهادفة إل حث دول الجوار على التطبيع مع إسرائيل وتجاوز الخرفات السياسية لصالح التعاون الاقتصادي والتنموي فظلا عن التعاون الأمني.