بورصة تل أبيب تستضيف الإثنين الوشيك مؤتمرا حول تطوير العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل

يستهدف المؤتمر رواد الأعمال ومديري رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الإسرائيلية

تستضيف بورصة تل أبيب يوم الإثنين الوشيك، مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، ويستهدف بشكل خاص رواد الأعمال ومديري رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والموظفين ورؤساء الشركات الإسرائيلية / الدولية الذين يسعون للعمل في المغرب.

وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية على جدول الأعمال: "الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب"

المؤتمر منظم بالشراكة مع غرفة التجارة الإسرائيلية، وجمعية المصنّعين في إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ومدينة الدار البيضاء المالية، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وبنك إفريقيا، سيخصص لمناقشة فرص الأعمال في المغرب من أجل استكشاف وتحديد النمو الرئيسي قطاعات المملكة، بما في ذلك الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.