مع ارتفاع أسعار الطاقة: تراجع قيمة اليورو إلى أدنى مستوى للمرة الأولى منذ عشرين عاما

وأوضحت فيكتوريا شولار أن "اليورو تراجع إلى ما دون 0,99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عاما

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، بنسبة 0,70% إلى 0,9884 دولار وهو أدنى مستوى يسجله في 20 عاماً، في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، بعد إعلان روسيا وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب "نورد ستريم".

وأوضحت فيكتوريا شولار المحللة لدى "إنترأكتيف إنفستور" أن "اليورو تراجع إلى ما دون 0,99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عاما بعدما أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة غير محددة إلى أوروبا في وقت اتفقت دول مجموعة السبع على فرض سقف لسعر صادرات الغاز الروسي".

اعتبرت شركة "سيمنز إينرجي" المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

ويتزامن هذا التراجع لليورو أيضا مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم، أمام سلة من ست عملات، بنسبة صعود بلغت 0.81 بالمئة مقارنة مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، حسب موقع العربي بوست

من جهة أخرى، تفيد المؤشرات إلى تراجع حاد في البورصات الأوروبية عند بدء التداولات الإثنين، بحسب شولار، بسبب الغموض المحيط بالآفاق الاقتصادية نتيجة التوتر حول إمدادات الطاقة.

وتساهم الظروف الحالية على المدى البعيد بإضعاف اليورو، مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يقوض ميزانيات المستهلكين ويهدد بالتسبب بانكماش اقتصادي في الدول الأوروبية.