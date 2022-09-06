توقيع ثلاثة تفاهمات اقتصادية جديدة بين إسرائيل والإمارات

البعثة الاماراتية التي تزور إسرائيل تمثل عددا من المؤسسات الهامة في الامارات

تزور بعثة من المسؤولين الإماراتيين لأول مرة هذا الأسبوع إسرائيل، وذلك في إطار مبادرة مشتركة لسوق الأوراق المالية الإسرائيلي والمركز المالي الدولي الرائد في أبو ظبي ADGM. اجتماعات العمل تجري بالتنسيق والتعاون مع سفارة الإمارات في إسرائيل وكجزء من العديد من المبادرات التي تم إنشائها بعد اتفاقيات إبراهيم التي وقعها البلدين.

وخلال الاجتماع تم إعداد ثلاثة مذكرات تفاهم لدراستها وتنفيذ فرص العمل والتعاون الجديدة التي تعزز شراكة تجارية واسعة بين كلا المنطقتين. هدف اتفاق التفاهم هو دفع مبادرات ابتكار من خلال مبادرات متنوعة. في إطار مذكرة التفاهم سيتم ايضا دراسة اقامة شراكات وتعاونات اقتصادية، بغرض دفع فرص للشركات وخلق تواجد تجاري لهم في أبو ظبي وفي إسرائيل. التعاون المعلوماتي بخصوص السياسة والتمويل لكلا الجانبين يمكن ان يعزز نفس الهدف، والتي تهدف بالمقابل لاقامة نشاطات مشتركة، مثل مناسبات وورشات.

وقع على هذه التفاهمات بحسب البيان الصادر: المركز المالي الدولي لأبو ظبي (ADGM)، صندوق أبو ظبي للتطوير (ADFD)، شركة مبادلة للبترول Mubadala Petroleum، شركة النفط الدولية، شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) ، أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، هيئة الصحة في أبو ظبي ، مكتب الاستثمار في أبوظبي ، AIQ - شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية من أبو ظبي ، وزارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي ، غرفة تجارة أبو ظبي ، شركة Hub71 وبنك أبوظبي الأول.