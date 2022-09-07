بعد تهديد الرئيس الروسي بوقف الإمدادات: أسعار النفط ترتفع إلى 93.68 دولار للبرميل

بوتين"موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على خلفية تهديدات روسية بأن تنسحب من عقود إمدادات الطاقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 93.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 18 فبراير/شباط عند 91.20 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 87.68 دولار.وكان الخام قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 85.08 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ 26 يناير/كانون الثاني.

وانتعشت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إن "موسكو ستتوقف عن إرسال شحناتها من الغاز والنفط إذا جرى فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية".

وأظهر استطلاع أولي أجرته وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، لتتراجع بما يقدر بنحو 733 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر أيلول.

وستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية الإثنين الوشيك